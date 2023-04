Rośnie znaczenie polskich portów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Polskie porty przez najbliższe lata będą odnotowywać wzrost przeładunków - prognozuje wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Przypomniał, że dziś prawie 100 procent zasobów energetycznych kraju jest dostarczanych przez porty. - Dla nas jest ważne, żeby utrzymać trend wzrostu. 133 miliony ton przeładowanych towarów w zeszłym roku, 36 mln Portu Szczecin-Świnoujście. To są ogromne wyniki, niezwykle ważne pod kątem krzywej wzrostowej.



Wiceminister Marek Gróbarczyk przypomniał, że w czasach Platformy Obywatelskiej w polskich portach przeładowywano 40 milionów ton towarów.



Rząd przygotowuje kolejny pakiet inwestycji w portach. - Dlatego też cały pakiet inwestycji, który chcemy zrealizować w tym zakresie. Przede wszystkim to jest terminal kontenerowy w Świnoujściu, bo on w sposób wydatny, a z drugiej strony znaczący pod kątem zupełnie nowej grupy towarowej, przyniesie możliwości rozwojowe Portu Szczecin-Świnoujście.



W polskich portach, obok budowy nowych nabrzeży, już zrealizowano modernizację węzłów kolejowych, co kosztowało 5 miliardów złotych.



Polskie porty muszą się przygotować na import m.in. gazu LPG, a także obsługę budowy morskich farm wiatrowych.