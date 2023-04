Minister rolnictwa o eksporcie ukraińskiego zboża. Podkreśla ważną rolę Szczecina i Świnoujścia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Porty w Szczecinie i Świnoujściu mogą odegrać ważną rolę w pozbyciu się ukraińskiego zboża z Polski - mówił o tym w Szczecinie minister rolnictwa Robert Telus.

O tym rozmawiał na spotkaniu z władzami Portu Szczecin-Świnoujście. Byli tam też przedstawiciele protestujących rolników.



Jak mówił Robert Telus, w Polsce jest obecnie około czterech milionów ton zboża z Ukrainy,

trzeba je wyeksportować. - Będzie do tego konieczne zwiększenie eksportu - mówił Telus. - Informacje, które tu otrzymałem, w jakimś stopniu mnie cieszą. Dlatego, że jeżeli te dwa porty mogą miesięcznie wyeksportować, jeżeli byśmy wykorzystali maksymalnie, bo w tej chwili nie jest wykorzystywane maksymalnie. Jeżeli moglibyśmy wytransportować 300-350 tys. ton, to przez trzy miesiące to około miliona, może nawet troszkę więcej niż milion. Tylko te dwa porty. Także to jest dobra informacja dla nas.



Ma to zająć trzy miesiące - dodawał Telus. - Mam nadzieję, że nam się to uda. Skoro na jesieni udało nam się przywieźć do Polski 17 mln ton węgla, to mam nadzieję, że 4 miliony ton zboża uda nam się wyeksportować z Polski.



Z portu minister Telus pojechał na spotkanie z wojewodą zachodniopomorskim i rolnikami, którzy protestują w "zielonym miasteczku" przy urzędzie wojewódzkim.