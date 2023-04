Historyczne mozaiki zostaną zachowane

- Mozaiki zostaną zachowane, to jest akurat w części, która nie zostanie wyburzona - uspokaja Radosław Tumielewicz, szef Szczecińskich Inwestycji Miejskich. źródło: UM Szczecin

Autorem jednej z prac zdobiących SDS jest znany rzeźbiarz epoki PRL-u Sławomir Lewiński. To artysta, który po wojnie związał się ze Szczecinem.

O tym, że mozaiki nie ulegną zniszczeniu poinformował dzisiaj szczecińskich radnych komisji sportu szef miejskiej spółki odpowiedzialnej za nadzorowanie budowy obiektu przy ulicy Wąskiej w Szczecinie.Szczeciński Dom Sportu powstanie na nowo, ponieważ w 2021 roku zawaliła się jedna ze ścian. Radny Patryk Jaskulski informował wcześniej, że zwróciły się do niego osoby prowadzące profil Mozaiki Szczecińskie na Facebooku, zaniepokojone losem dwóch prezentowanych w SDS-ie.- Mozaiki zostaną zachowane, to jest akurat w części, która nie zostanie wyburzona. Podejmiemy decyzję z wykonawcą, czy te mozaiki zostaną zdjęte i odtworzone, czy po prostu zostaną zachowane i na etapie budowy da się to na tyle zabezpieczyć, żeby nie trzeba było z tymi mozaikami nic robić - uspokaja szef miejskiej spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Radosław Tumielewicz.Miasto jest już po przetargu, nie wpłynęły żadne odwołania i jest wybrany wykonawca, firma Budimex, z którym będzie podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu.Nowy SDS, z dofinansowaniem rządowym z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 65 milionów złotych, ma kosztować w sumie 108 milionów złotych. Wykonawca ma zrealizować inwestycję w około 3 lata.