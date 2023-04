Szczecińskie uroczystości 83. rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Sowieci chcieli wymordować polskie elity. Dziś w 83. rocznicę ujawnienia Zbrodni Katyńskiej pod Krzyżem na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie złożono wieńce.

Do dziś nie wiemy, co stało się zamordowanymi na Białorusi i gdzie są pochowani, mówił Alojzy Wierzbicki ze Stowarzyszenia Katyń.- Prawdopodobnie to takie były rozważania i domniemania, że tam zginął właśnie na Białorusi koło Mińska w więzieniu amerykanka - słynne więzienie na Białorusi.Jolanta Turlińska Kępys straciła w Katyniu stryja. Gdy go zamordowano miał 48 lat. - Z zawodu pracował w administracji państwowej, ale w ogóle był rotmistrzem ułanem, z tym że pracował w Warszawie, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.Dzisiejsza Polska wyglądałaby inaczej gdyby żyły ofiary zbrodni katyńskiej mówił wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann.- Możemy dzisiaj gdybać, możemy się zastanawiać, jak wyglądałaby Polska i w trakcie drugiej wojny światowej w roku 1945, 1946 i w następnych latach. Gdyby wszyscy ci ludzie przeżyli, gdyby mogli dać swój wkład w odbudowę Polski.Sowieci zamordowali 22 tysiące polskich oficerów jeńców wojennych. Zbrodni dokonano wiosną 1940 roku. 13 kwietnia 1943 roku odkryto masowe groby w Katyniu.