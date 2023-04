Po wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923 - wystawa na Placu Solidarności [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Odwiedziła już Pragę, Berlin i Wilno - teraz zawitała do Szczecina. Ponad 200 materiałów archiwalnych, fotografii, dokumentów i filmów obrazujących skalę przemian, jakie zaszły w Europie po I Wojnie Światowej.

Dziś na plac Solidarności w Szczecinie zawitała międzynarodowa wystawa plenerowa pod tytułem "Po wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923". Odpowiada ona m.in. na pytania - co pierwsza wojna zmieniła w życiu kobiet, ile nowych państw pojawiło się na mapie oraz jak długo trwały działania wojenne mimo jej zakończenia.



Robi niesamowite wrażenie i doskonale porządkuje wiedzę z tamtego okresu - mówili zwiedzający wystawę.- Dowiedziałam się na pewno paru takich informacji, które nie są obecnie przekazywane przez podstawę programową, takie jak np. skutki hiperinflacji. To, że np. kobiety musiały zastąpić pracą mężczyzn, którzy zginęli na tej wojnie.- Ta

jej multimedialność. To, że można dotknąć, odwrócić coś na szczególną wartość dla młodzieży - mówią odwiedzający.- Wystawa pokazuje postacie, procesy, a przede wszystkim mówimy o kształtowaniu się nowego politycznego ładu europejskiego. Żeby zrozumieć dzisiejszą sytuację polityczną w Europie, trzeba wiedzieć, co się wtedy wydarzyło - mówi - Rafał Rogalski, Europejska Sieć Pamięci Solidarności.



Plenerową wystawę na placu Solidarności możemy zwiedzać do 9 czerwca. Ekspozycję przygotowała Europejska Sieć Pamięci i Solidarność we współpracy z międzynarodowym gronem historyków.