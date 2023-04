Dostęp do zabytków tylko drogą wodną

Turystyczne rejsy to jedno z pierwszych rozwiązań, jakie ma być zrealizowane po wprowadzeniu zakazu przebywania w promilu 200 metrów od terminalu LNG. Będą jedyną drogą do latarni morskiej i fortu w Świnoujściu dopuszczoną przez Urząd Wojewódzki.

Kursy do latarni uruchomione mają zostać w ciągu kilkunastu dni.- Mamy tak jak powiedział pan wojewoda taki czas, w którym jeszcze można do sezonu jakieś alternatywne rozwiązania przygotować. Wnioskował do wszystkich służb aby wspierały te działania Gaz-Systemu i samorządu, i pozwoliły zrealizować przynajmniej te drogi tymczasowe. Niestety jeśli chodzi o dostęp do fortu i latarni będziemy go realizować wyłącznie drogą wodną - poinformowała Barbara Michalska zastępca prezydenta Świnoujścia.Od dziś, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego, dotychczasowa droga do latarni morskiej w Świnoujściu będzie zamknięta do odwołania.