Nadleśnictwo Szczecinek: charytatywne sadzenie lasu

W Nadleśnictwie Szczecinek w sobotę charytatywne sadzenie lasu - każdy chętny może pomóc przyrodzie i strażakom.

W okolicach miejscowości Iwin zasadzonych zostanie kilka tysięcy sadzonek buka i grabu. To trzecia odsłona wydarzenia, dzięki któremu udało się już wesprzeć siostry chorujące na mukowiscydozę oraz zasilić konto szczecineckiego hospicjum.Tym razem właściciel Zakładu Usług Leśnych Marek Bulczak chce przekazać zapłatę za nasadzenia na sprzęt dla strażaków z OSP w Storkowie w gminie Grzmiąca.- Chcemy podziękować im za ich pracę, za to, że zazwyczaj są pierwsi w miejscu niebezpiecznego zdarzenia. Chcemy im podziękować za pomoc przy szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, ale również pamiętamy okres tamtego roku - końca stycznia - kiedy w naszych okolicach mocno powiało i oni pierwsi byli na miejscu, wycinali, przecinali drzewa, aby mieszkańcy naszego regionu mogli dostać się do pracy - podkreślił Marek Bulczak.Akcja oprócz wymiaru charytatywnego ma także aspekt ekologiczny i edukacyjny. Okazuje się, że uczestnicy poprzednich edycji wracają do miejsc, w których posadzili drzewa:W charytatywnym sadzeniu lasu może wziąć udział każdy chętny. Początek jutro o godzinie 10 przy drodze Iwin - Przeradz. Po akcji zaplanowano wspólne ognisko oraz możliwość zwiedzania zabytkowych wozów strażackich.