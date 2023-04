Wyrok dla dzieciobójczyni

Przyznała się do zarzucanego jej czynu oraz złożyła wyjaśnienia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wyrok usłyszy dziś Patrycja C. - to 26-latka, która miała udusić swojego 5-miesięcznego syna. Do zdarzenia doszło w marcu 2021 roku w Szczecinie.