Kara za zanieczyszczenie Iny. Ale kto zatruł rzekę?

10 tysięcy złotych - taka kara grozi za zanieczyszczenie Iny.

Warto jednak dodać, że jeśli prokuratura uzna, że zanieczyszczenie było znaczne, może wystąpić do sądu o karę nawet do 100 tysięcy złotych i dwóch lat więzienia.We wtorek rano na wysokości ul. Kasprowicza w Goleniowie na rzece wykryto substancję ropopochodną. W akcji jej usuwania brało udział kilka zastępów straży pożarnej. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła gmina.Na tę chwilę nie ma informacji, kto mógł być sprawcą, ale są poszlaki, które wskazała gmina. Sprawcy szuka policja.- Nawet z tych pierwszych danych, które pozyskaliśmy, które między innymi gmina nam wskazywała, to wynika, że tam nie ma jednej osoby, jednego np. przedsiębiorcy, który mógłby korzystać z danego wylotu, tylko jest co najmniej kilka osób prowadzących działalność - powiedziała Karolina Kłobus, Naczelnik Wydziału Inspekcji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.Nie jest to pierwszy raz, kiedy odcinek rzeki Iny w Goleniowie został zanieczyszczony.