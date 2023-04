Las Pełen Energii - sadzenie w Nadleśnictwie Gryfino

Pół hektara lasu sosnowego zostanie posadzone w Nadleśnictwie Gryfino w ramach akcji wspieranej przez elektrownię Dolna Odra.

Sadzenie rozpocznie się w najbliższy wtorek.- W planach jest posadzenie 5 000 sztuk sosny, naszego najbardziej powszechnego gatunku lasotwórczego. Będą to sosny jednoroczne, specjalnie przygotowane, bo z racji tego, że aktualnie mamy problemy z wodą, coraz mniej pada, jest dużo suszy, namaczamy te sadzonki, te korzonki w specjalnym hydrożelu, żeby łatwiej wiązać wodę. Sosnę będziemy sadzić tak zwanym kosturem, czyli urządzeniem, łącznie z lokalną społecznością - powiedział.Pół hektara lasu ma zostać posadzone w jeden dzień.- Pięć tysięcy drzew, to proszę sobie wyobrazić, trzeba się troszkę namachać tym urządzeniem ręcznym, tak, że jest co robić. Będzie to około pół hektara lasu. Sadzimy standardowo około 10 000 sztuk na hektar. Sadzimy, żeby te sosny rosnąc przez najbliższe 100 lat znalazły się w domach naszych wnuków i prawnuków jako meble, podłogi, więźba dachowa, książki, gazety i tysiące innych elementów naszego codziennego życia - wyliczał Daniel Pogorzelec, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Gryfino.Akcja którą wspiera Polska Grupa Energetyczna - do której należy elektrownia Dolna Odra - nosi nazwę "Las Pełen Energii".