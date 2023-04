Dzień Otwarty na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Z Łodzi, Warszawy czy Sopotu do Szczecina przyjechali maturzyści, którzy chcą studiować na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Uczelnia zorganizowała Dzień Otwarty.

W sumie wzięło w nim udział 250 osób z 20 miast. Chętni mogli porozmawiać ze studentami, zwiedzić Centrum Symulacji Medycznej i poznać ofertę kształcenia.



Mogli też nauczyć się zszywania ran.



- A co to jest za materiał? To coś, na czym zawsze się uczycie zszywać rany? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.

- Na warsztatach używamy świńskich nóżek, kurczaków. Jest to fajny materiał, bo jest wytrzymały. Od razu tego nie musimy wyrzucać, jak materiał odzwierzęcy - usłyszała w odpowiedzi.



- Tak, to jest trudne, jak się pierwszy raz robi. Ale wychodzi mi całkiem dobrze - przyznała jedna z adeptek.

- Chciałabyś zostać lekarzem, dlatego tutaj jesteś?

- Zastanawiam się nad karierą lekarską i próbuję nowych rzeczy, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda.

- To ćwiczenie na razie cię zachęca czy zniechęca?

- Zachęca. Bardzo zachęca. Mogę zobaczyć, jak to wszystko wygląda naprawdę.



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie kształci na 14 kierunkach. Rekrutacja rozpocznie się w maju.