Miejskie pieniądze na organizacje LGBT. Opozycja: są ważniejsze wydatki

Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek regularnie wspiera finansowo aktywistów LGBT ze Stowarzyszenia Lambda. Pieniądze przeznaczane są m.in. na „pomoc osobom transpłciowym, przed i na początku procesu tranzycji".

O problemie mówił w czwartek podczas sejmowej debaty również minister edukacji i nauki, profesor KUL Przemysław Czarnek. Poinformował, że w kilkunastu miastach wojewódzkich, gdzie rządzi PO i Lewica, tylko w ubiegłym roku przeznaczono 1 miliard 149 milionów złotych na dotacje dla skrajnie lewicowych organizacji.



- Niestety nie popisał się również Lublin. Na skrajnie lewacką Galerię Labirynt przeznacza się z pieniędzy miejskich 2 miliony złotych. Wiecie na co? Wystawa fotografii mężczyzn wcielających się w psy oraz specjalny występ "taniec erotyczny w ubraniu lateksowym". Ludzie, was się trzeba bać, Was się boją Polacy - mówił Czarnek.



Podobnie jest w Szczecinie. Radna Agnieszka Kurzawa z PiS wylicza, że na aktywistów LGBT przeznacza się rocznie kilkadziesiąt tysięcy złotych.



- Skierowaliśmy interpelację w sprawie stowarzyszeń i fundacji, które otrzymują dotacje od Gminy Miasto Szczecin. Ponieważ często Prezydent Szczecina mówi o tym, że trzeba oszczędzać, nie ma pieniędzy na lampki na choince czy na włączenie fontann w mieście. Natomiast widzimy, że duże środki są przeznaczane na różne stowarzyszenia czy fundacje - mówi Kurzawa.



Agnieszka Kurzawa dodaje, że również marszałek Olgierd Geblewicz wspiera finansowo organizacje LGBT z podatków samorządu. Na ten cel przeznaczył już ponad 1,5 miliona złotych.