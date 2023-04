Marszałek o ścieżce rowerowej i pieniądzach, wojewoda o terminalu i bezpieczeństwie

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Deklaracje finansowe w sprawie rekompensat po zamknięciu ul. Ku Morzu przy terminalu LNG w Świnoujściu i alternatywnego przebiegu dróg rowerowych, oczekuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, który swoje postulaty przedstawił w czasie spotkania z mediami w Świnoujściu.

Zdaniem Olgierda Geblewicza, zmiana przebiegu rowerowych tras jest jedną z pilnych kwestii, które wymagają deklaracji finansowych.



- Oczekujemy tego, że rząd złoży deklarację finansową do tego, żeby oznakować drogę alternatywną rowerową. Wreszcie wobec firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które zostają dotknięte wprowadzonymi zakazami, w taki sposób, aby uzyskały rekompensatę - mówi Geblewicz.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki kwestię zarówno dróg, jak kompensat, komentuje jednoznacznie.



- Jeżeli ktoś dzisiaj stawia na szali problem ze ścieżką rowerową, w stosunku do obiektu infrastruktury krytycznej, to myślę, że ktoś pomylił skalę. Jeżeli będą jakieś szkody, jeżeli będą jakieś ubytki w dochodach, to trzeba będzie je zrekompensować. Też stoję na takim stanowisku, bo to jest po prostu uczciwe - mówi Bogucki.



Zakaz przebywania w obrębie 200 metrów od terminalu LNG wprowadzony został w czwartek o północy i obowiązywał będzie do odwołania.