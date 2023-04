Od kilku tygodni mieszkał ze zwłokami siostry

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Dramatyczne odkrycie kołobrzeskiej straży pożarnej. W jednym z mieszkań strażacy znaleźli ciało kobiety. Brat denatki mógł mieszkać ze zwłokami nawet kilka tygodni.

W czwartkowy wieczór straż pożarna otrzymała wezwanie do mieszkania przy ulicy Wolności. Rodzina niepokoiła się o brak kontaktu ze starszą krewną. Strażacy przyjechali na miejsce wraz z policją. Po tym, jak nikt nie odpowiedział na pukanie do drzwi, strażacy wykorzystując specjalistyczny sprzęt weszli do mieszkania.



W środku przebywał 60-letni mężczyzna, brat poszukiwanej kobiety, który po prostu oglądał telewizję. W drugim pokoju leżały natomiast zwłoki 67-latki. Wstępne oględziny wskazały, że do jej śmierci mogło dojść nawet kilka tygodni temu. Ciało zabezpieczono do badań sekcyjnych, które mają pozwolić wyjaśnić przyczynę zgonu kobiety.



60-latek został zatrzymany do wyjaśnienia. Policjanci ustalają, jak długo mieszkał on ze zwłokami siostry i dlaczego nie zawiadomił służb o jej śmierci.