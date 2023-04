Świnoujski szpital otrzymał nowoczesny sprzęt

Nowoczesny i specjalistyczny sprzęt trafił do świnoujskiego szpitala dzięki rządowym środkom. Łącznie miejska lecznica zyskała aparaturę na kwotę 655 tys. zł.

Środki przekazane samorządowi miały przede wszystkim poprawić jakość leczenia w czasie pandemii - mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Najważniejszy zakup, który udało się dokonać w ramach rządowych środków wspierających samorząd i szpital świnoujski, to jest mobilny aparat RTG. Ten aparat jest już tutaj w szpitalu. On był, można powiedzieć, taki oczekiwany przez panią dyrektor. Dlatego, że z jednej strony służy do lepszej diagnostyki pacjentów szpitala, ale jest możliwość użycia go poza murami szpitala - mówił Bogucki.



Aparat rentgenowski nie był jedynym zakupem.



- Kupiono jeszcze odpowiedni sprzęt do oczyszczania powietrza, żeby nie było zagrożeń różnego rodzaju wirusowych i bakteryjnych. To szalenie ważne w kontekście Covidu. To było to ostatnie rozdanie nazwijmy to funduszu covidowego - mówił wojewoda zachodniopomorski.



Szpitale w całym województwie doposażono na łączną kwotę 25,5 mln zł.