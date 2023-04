Obwodnica Polic. Dwa warianty kontra interes mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Robert Stachnik. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Po raz kolejny gmina Police spotyka się ze swoimi mieszkańcami w związku z budową obwodnicy miasta.

Tym razem w Szkole Podstawowej nr 5 w Mścięcinie dyskutowane były dwa warianty dotyczące drogi, która miałaby wyprowadzić ruch z ulicy Nadbrzeżnej na ulicę Przęsocińską a potem do planowanej obwodnicy.



Oba warianty mają swoich zwolenników i przeciwników. Jeden z wariantów miałby biec wzdłuż ulicy Bukowej i Strugi Przęsocińskiej, drugi natomiast zakłada poprowadzenie tej trasy Nabrzeżną. Oba jednak zakładają powstanie trasy blisko zabudowań.



- Jeżeli jest planowane 300-400 tirów dziennie, to te domy, które stoją tutaj, w większości poniemieckie, nie wytrzymają, bo się rozlecą - mówi jeden z mieszkańców.



- Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Nadbrzeżnej będą w znacznej, szerszej mierze stratni. Także wybierzmy po prostu mniejsze zło. Ja uważam, że powinna ta droga iść Bukową - dodaje kobieta.



Jest to bardzo bliska odległość drogi. To jest około 10-15 metrów bezpośrednio pod naszymi domami - podkreśla kolejny mieszkaniec.



Władze Polic przypominają - na razie rozmawiamy o koncepcjach, nic nie jest jeszcze pewne. A jak przypomina zastępca burmistrza Polic, Jakub Pisański, oba warianty wymagają również szeregu zgód z różnych instytucji.



- Tak, jak jesteśmy jeszcze przed uzgodnieniami z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi i jesteśmy przed uzgodnieniami dotyczącymi przebiegów nad torami czy pod torami. Jeszcze nie mamy uzgodnień z Wodami Polskimi, które będą odpowiadały za uzgodnienia dotyczące kanalizowania Strugi Przęsocińskiej - mówi Pisański.



Wybór jednego z wariantów trasy ma nastąpić za kilka dni.