Grupa mieszkańców Świnoujścia protestuje ws. zamknięcia dojścia do plaży [ZDJĘCIA]

Wojewoda deklaruje utwardzenie drogi do plaży, to jednak mieszkańcom dzielnicy Warszów nie wystarczy. Grupa kilkudziesięciu osób z plażowymi zabawkami protestowała dziś w Świnoujściu przeciwko zamknięciu ulicy Ku Morzu.

Ulica znajduje się w promieniu 200 metrów od gazoportu, który jest elementem polskiej infrastruktury krytycznej i na czas zagrożenia chroni go ustawa.Okoliczni mieszkańcy spacerujący w stronę plaży nie mogą od środy korzystać z ulicy.- Alternatywne rozwiązania bardzo oddalają nas od tej plaży i jest to kawał drogi do przejścia. - Dla mnie alternatywa przejścia przy torze przez plażę jest nie do pokonania, mam córkę niepełnosprawną. Przejście z nią przez te tory i wyboistą drogę jest niemożliwe. A teraz zamknięta ulica Ku Morzu ogranicza jej wszelką rehabilitację. Ścieżka rowerowa była dla niej rehabilitacją. - My tutaj, mieszkańcy Warszawa, nie odpuścimy tematu - mówią protestujący.Wojewoda Zbigniew Bogucki na spotkaniu w Świnoujściu zapewnił, że wkrótce powstanie nowa droga - utwardzona, wytyczona w innym miejscu.- Chcemy zrobić wszystko, żeby w maju wybudować, czy może utwardzić alternatywne dojście, dostęp do plaży. Zrobię wszystko - chociaż to nie jest moja rola, bo tutaj jestem, można powiedzieć, pewnym pośrednikiem między miastem, Gaz-Systemem, Lasami Państwowymi, ale czuję tę odpowiedzialność. Ja tę odpowiedzialność na siebie biorę - mówi Bogucki.Gazoport w Świnoujściu może pokryć około 30 procent polskiego zapotrzebowania na błękitne paliwo, dlatego może paść ofiarą działań dywersyjnych na przykład ze strony rosyjskiej. We wrześniu ubiegłego roku nieznani dotąd sprawcy wysadzili jedną z nitek gazociągu Nordstream. Ustawa regulująca poruszanie się w obrębie polskiego terminala LNG ma zapobiec podobnym zagrożeniom.