Niedziela Miłosierdzia w Kościele Katolickim. "Pan Jezus ma sekretarkę do dziś"

W Kościele Katolickim dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Święto ustanowił papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej w 2000 roku. Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

Święto Miłosierdzia Bożego powstaje z woli Pana Jezusa, kiedy objawia się siostrze Faustynie - mówi s. Zofia Piotrowska ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego posługująca w parafii Miłosierdzia Bożego w Stargardzie. - Kiedy objawia się siostrze Faustynie w Płocku w 1931 roku i karze jej namalować obraz, mówi wtedy takie słowa: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia Święto.Siostra Faustyna sama obchodziła to święto, potem przekazała swoje objawienia spowiednikowi ks. Michałowi Sopoćce w Wilnie, który podjął wysiłek, by przeforsować to święto w Kościele. W 1959 roku Stolica Apostolska zakazała szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia. W 2000 roku papież Jan Paweł II wprowadził to święto w Kościele.- Stało się to 30 kwietnia 2000 roku podczas kanonizacji siostry Faustyny. Nie ma piękniejszego prezentu dla siostry Faustyny niż ustanowienie tego święta wtedy, kiedy była kanonizowana - dodaje s. Piotrowska.Jezus objawiał się siostrze Faustynie i przekazał orędzie o Bożym Miłosierdziu, którego kult jest dziś obecny w Kościele Katolickim na całym świecie.Pan Jezus ma sekretarkę do dziś, bo wybrał siostrę Faustynę na ten urząd w tym i w przyszłym życiu - mówi s. Zofia Piotrowska. - Sama potwierdziła, że nie zrezygnowała z tego urzędu, ponieważ powiedziała, że czuje dobrze, że wraz ze śmiercią dopiero zacznie się jej działanie, posłannictwo. Że będzie schodziła na ziemię, by pocieszać dusze. To też zachęcam do korzystania z jej usług. Jest wspaniałą pośredniczką, obdarzoną zaufaniem Pana Jezusa.Jezus kazał także namalować Faustynie obraz. Wedle jej wskazań malarz Eugeniusz Kazimirowski namalował obraz z napisem „Jezu, ufam Tobie” w 1934 r. w Wilnie. - Sam Jezus w objawieniach mówi, że tym, którzy będą się modlić z ufnością przed tym obrazem, nie odmówi niczego. Jego hojność uzależnia od naszej ufności. Jeżeli serce nasze będzie naczyniem ufności szerokim, przestronnym, wiele łaski otrzyma. Jeżeli mamy zacieśnione serce, niewiele tej łaski otrzymamy - tłumaczy s. Piotrowska.Helena Kowalska urodziła się w 1905 roku. 20 lat później zgłosiła się do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie otrzymała imię Maria Faustyna. Wielokrotnie objawiał się jej Pan Jezus, który przekazał jej orędzie o Bożym Miłosierdziu, które Faustyna zapisywała w Dzienniku. Siostra Faustyna zmarła na gruźlicę mając 33 lata.Więcej o kulcie Bożego Miłosierdzia w audycji katolickiej "Religia na fali"