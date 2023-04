Goście Kawiarenki Politycznej komentują plan wsparcia rolników

Zatrzymanie wwozu produktów rolnych z Ukrainy, dopłaty do skupu zboża i utrzymanie dopłat do nawozów oraz o protestach rolników - w opinii gości "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji rolnej PiS w miejscowości Łyse koło Ostrołęki przedstawił plan wsparcia dla branży rolnej w Polsce.- Pomoc dla rolników jest ważna dla obecnego rządu - podkreśla Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - Po raz kolejny rząd udowodnił, że sprawy obywateli, czy to w mieście, czy na wsi, a przede wszystkim na wsi, będziemy rozwiązywać tak, ażeby Polakom nie żyło się gorzej, ale lepiej.- Komisja Europejska chciała destabilizacji na polskim rynku żywnościowym, na korzyść zachodnich państw Unii Europejskiej. Stąd problem zboża z Ukrainy w naszym kraju - zaznacza Jarosław Sachajko, poseł Kukiz'15. - Rolnicy, biznesmeni z Europy Zachodniej, Francji, Belgii, Niemiec, Danii zainwestowali gigantyczne pieniądze na Ukrainie, w tamtejsze rolnictwo i przemysł spożywczy i Komisja Europejska, chcąc dbać o nich, otworzyła te granice. Nie myśli zupełnie o tym, że u nas zrobiła błąd.- Rozmawiałem z protestującymi rolnikami w Szczecinie i uświadamiali, jakie konsekwencje za sobą będzie niosło zatrzymanie w Polsce zboża z Ukrainy - mówi Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski z Solidarnej Polski. - Oni bardzo jednoznacznie i radykalnie wskazywali na to, że trzeba zablokować, zamknąć ten import zboża i innej żywności z Ukrainy, bo to w pewnym sensie zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu państwa polskiego.Rolnicy protestują w Szczecinie od 23 marca, jak tłumaczą, zostaną na Wałach Chrobrego dopóki ich postulaty nie zostaną spełnione.