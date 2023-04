Kwalifikacje wojskowe AD 2023

Kwalifikacje wojskowe potrwają do 21 lipca. źródło: https://wcrszczecin.wp.mil.pl

Rozpoczynają się kwalifikacje wojskowe. Przed komisjami lekarskimi ma stawić się w całym kraju 230 tys. osób.

Kwalifikacja obejmie mężczyzn w wieku 19 lat oraz tych w wieku 20-24 lata bez orzeczonej kategorii, ale także kobiety, które mają kwalifikacje przydatne w wojsku.



Na terenie Szczecina pracować będą dwie powiatowe komisje lekarskie - w lokalu przy ul. Teofila Firlika 19. Kwalifikacja wojskowa to okazja, aby wstąpić w szeregi armii.



- Ma miejscu we wszystkich komisjach będą mobilne punkty rekrutacyjne, które wystawią Wojskowe Centra Rekrutacji. U nas wystawia je Wojskowe Centrum Rekrutacji w Szczecinie. My tam będziemy zachęcać, przedstawiać formy ochotniczej służby wojskowej. Jak wiadomo, najbardziej popularna jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, ale nie należy zapominać o akademiach wojskowych i szkołach podoficerskich - napomina major Robert Troć, szef Wydziału Rekrutacji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie.



Kwalifikacje wojskowe potrwają do 21 lipca.