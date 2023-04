Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wchodzimy w spór z Unią Europejską w sprawie zbóż, który trafia na polski rynek - mówił w "Rozmowach pod krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. W ten sposób bronimy swoich interesów.

- To słowo "konflikt" znowu bym tak za bardzo nie eksponował. Dbając o polskie interesy, czasami zdarza się wchodzić w spór. Widzimy, że nie jest to tylko polska specyfika, że i Węgry i Słowacja i inne państwa również mają podobny problem. Bo po prostu graniczą z Ukrainą - mówi Dobrzyński.



Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości, opozycja prezentuje dwoistą postawę w sprawie importu zboża z Ukrainy.



- Oni są w Europejskiej Partii Ludowej. Ma ona w Unii Europejskiej w tej chwili większość. To jest partia rządząca. Jak rozumiem i czasami słyszę, mają tam świetne wpływy, mają tam Donalda Tuska, gdyby chcieli w UE mogliby wszystko załatwić jednym pstryknięciem. No to bardzo proszę, pstryknijcie, pomóżcie, załatwcie - mówi poseł PiS.



Polski rząd zakazał importu zbóż z Ukrainy do czerwca tego roku. Zakaz obejmuje kilkadziesiąt innych produktów spożywczych.