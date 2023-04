Ruszyły kwalifikacje wojskowe. W regionie dotyczą ponad 10 tys. osób [ZDJĘCIA]

W województwie zachodniopomorskim przed komisjami lekarskimi musi się stawić ponad 10 tysięcy osób.

Kwalifikacja wojskowa obejmie mężczyzn w wieku 19 lat oraz od 20 do 24 lat lat bez orzeczonej kategorii, a także kobiety, które mają kompetencję przydatne w wojsku.Szefowie Wojskowych Centrów Rekrutacji przedstawiają podczas kwalifikacji, jakie są rodzaje służby wojskowej - mówi major Robert Troć, szef Wydziału Rekrutacji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie.- I starają się zachęcić, aby jak największa liczba tych młodych ludzi, którzy kończą w tym roku szkoły średnie, mogli skorzystać z tej oferty - mówi Troć.Od tego roku podczas kwalifikacji wojskowej będzie więcej specjalistycznych badań - oznajmił Paweł Rodzoś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.- Badań specjalistycznych, zarówno medycznych, jak i psychologicznych, co jest nowością od tego roku, a wynikają z potrzeb, jakie komisje będą kierowały poszczególnych kandydatów na badania - mówi Rodzoś.Coroczna obowiązkowa kwalifikacja wzmacnia wojsko polskie - podkreśla Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.- Chcemy wzmacniać polską armię, żeby miała zdecydowanie większy stan osobowy. I żeby to, co dzisiaj dzieje się w sposób bardzo dynamiczny, a więc zakup nowego sprzętu i uzbrojenia, żeby szedł równolegle proces poszerzania stanów osobowych - mówi Bogucki.Od poniedziałku w Szczecinie pracować będą dwie powiatowe komisje lekarskie w lokalu przy ul. Teofila Firlika 19. Komisje pracują również w Koszalinie, a także w siedmiu miastach powiatowych całego regionu.