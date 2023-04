Wyrok dla dzieciobójczyni: sześć lat więzienia [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]

Jest wyrok dla dzieciobójczyni ze Szczecina: sześć lat spędzi w więzieniu Patrycja C. - orzekł Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Do tragedii doszło w 2021 roku. 5-miesięczny chłopiec był chory na zapalenie płuc, miał problemy z oddychaniem. Kobieta nie udzieliła mu pomocy. Ułożyła chłopca na brzuchu, a następnie włożyła w jego usta tetrową pieluszkę po czym dociskała jego głowę do poduszki. Miała wtedy 26 lat.Dziecko udusiło się.Sąd uznał, że kobieta jest winna zabicia dziecka, zastosował jednak nadzwyczajne złagodzenie kary.- Z powodu zaburzeń aktywności i uwagi będących składowymi zaburzeń rozwojowych, w okresie zarzucanego czynu miała znacznie ograniczoną zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem - mówiła sędzia Małgorzata Puczko.Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie zdecydowała jeszcze, czy się od niego odwoła.- Tu nie chodzi o moje zadowolenie, tu chodzi też o oddziaływanie społeczne. Na pewno ocena zostanie przeprowadzone na spokojnie w niedługim czasie. W tym momencie nie deklaruję, czy będzie apelacja czy nie - zastrzegła prokurator Aleksandra Marchlewska.Sprawa odbywała się za drzwiami zamkniętymi; sąd wyłączył jawność postępowania.Obrońca Patrycji C. nie skomentowała wyroku, który jeszcze nie jest prawomocny.