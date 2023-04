Prokuratura zakończyła postępowanie ws. matki dziecka, które zmarło w samochodzie

Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszała kobieta, która zostawiła swoje dziecko w rozgrzanym samochodzie. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w czerwcu ubiegłego roku. 1,5 roczny chłopiec zmarł.Prokuratura w Szczecinie zakończyła śledztwo w tej sprawie - mówi Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.- Podejrzana w tej sprawie usłyszała zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci małoletniego pokrzywdzonego, poprzez pozostawienie go bez opieki w zamkniętym samochodzie, co skutkowało jego zgonem. Za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - mówi Macugowska-Kyszka.Przypomnijmy, tego upalnego dnia matka wcześniej zostawiła starsze dziecko w przedszkolu i pojechała do pracy. Na tylnym siedzeniu został młodszy syn.Kiedy po godzinie 17 miała przyjechać po niego do żłobka usłyszała, że chłopiec nie został tam tego dnia przywieziony. Wtedy zorientowała się, że zostawiła dziecko na tylnym siedzeniu samochodu. Mimo reanimacji służb, chłopca nie udało się uratować.Matka przyznała się do winy.