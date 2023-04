Wiceminister rozmawiał w Stargardzie ws. pomocy dla niepełnosprawnych [ZDJĘCIA]

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Stargard jest przykładem tego, jak prowadzić politykę związaną z pomocą niepełnosprawnym - tak powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik podczas spotkania z lokalnymi samorządowcami.

Wiceminister rozmawiał z władzami miasta o nowych przepisach, które mają niedługo wejść w życie.



Coś, co wyróżnia Stargard na tle innych miast, to kompleksowe podejście do tematu opieki nad niepełnosprawnymi i seniorami - mówi Paweł Wdówik.



- Nie tylko mieszkalnictwo, to nowoczesne, podmiotowe. Samorząd tworzy warunki, żeby ludzie mogli mieszkać tu, gdzie mieszkali. Żeby to wsparcie było wsparciem lokalnym. Oprócz tego mamy też placówki pobytu dziennego. Jesteśmy jednym z najlepszych i najbardziej aktywnych zakładów aktywności zawodowej - mówi Wdówik.



Rozmowy były bardzo konstruktywne. Nie było to tylko przedstawienie projektu przepisów, minister pytał nas również o uwagi i sugestie - mówi Rafał Zając, prezydent Stargardu.



- Dla mnie to jest novum. Przyjechał człowiek, który przygotowuje, uczestniczy i wprost inicjuje rozwiązania o charakterze systemowym w Polsce. I pyta samorządowców o to, w jaki sposób pewne procesy zmian poprowadzić - mówi Zając.



Sejm proceduje już projekt ustawy dotyczący osób z niepełnosprawnościami. Wśród założeń są m.in. nowy dodatek czy możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego. Jeżeli uda się przegłosować ustawę, nowe świadczenia trafią na konta niepełnosprawnych już w przyszłym roku.