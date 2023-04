"Trenuj z wojskiem" w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

Mat. Organizatorów

Wojskowy survival, nauka obsługi broni i udzielanie pierwszej pomocy - to w skrócie plan programu "Trenuj z wojskiem". W tym roku po raz pierwszy ćwiczenia dla ludności cywilnej organizowane są w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Chętni mają ostatnie chwile na to, by zapisać się na listę.



Program treningowy ma przede wszystkim przybliżyć cywilom podstawowe umiejętności wojskowe i obronne. O szczegółach szkolenia opowiada por. Łukasz Koziarski z 8 FOW.



- Jest to jednodniowy program, osiem godzin szkolenia dla osób ze środowiska cywilnego. Zachęcamy do tego, żeby zobaczyć, jak to jest być na co dzień żołnierzem. Nauczymy podstawy obsługiwania broni, składanie, rozkładanie, zmiana magazynka. Pokażemy podstawy survivalu, jak rozpalić ogień, jak zagotować wodę - wymienia por. Koziarski.



Zajęcia z cywilami odbędą się w najbliższą sobotę na świnoujskiej strzelnicy wojskowej, gdzie poza przysposobieniem obronnym, chętni ćwiczyć będą także z ratownikami i strażą pożarną.



W szkoleniu mogą wziąć udział osoby wyłącznie z polskim obywatelstwem, między 15. a 65. rokiem życia. Zgłoszenia drogą mailową przyjmowane są do piątku.