Komentarze po zawiadomieniu do prokuratury ws. katastrofy smoleńskiej

To kolejny znaczący krok w dochodzeniu prawdy - tak skomentował zawiadomienie do prokuratury, w sprawie katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem Jacek Świat, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Podkomisja Smoleńska przekazała Prokuratorowi Generalnemu 1500 stron dokumentów, dotyczących tej sprawy.Jacek Świat stracił żonę w katastrofie samolotu prezydenckiego w kwietniu 2010 roku. Jego zdaniem, śledztwo będzie bardzo trudne.- Wszystkie dowody materialne zostały w Rosji, decyzją Donalda Tuska. Jest tam wrak, są tam oryginały czarnych skrzynek, są telefony satelitarne itd. Takie proste czynności badawcze są bardzo utrudnione, o ile w ogóle możliwe - podkreśla Świat.Marek Jakubiak, był poseł Kukiz'15 obawia się że mimo wieloletniego śledztwa sprawa nie zostanie wyjaśniona przed sądem.- Prokuratura będzie prowadziła dochodzenie, dostała kilkanaście tysięcy stron akt. To będzie trwało kolejne lata, a potem trafi do jakiegoś sędziego Tulei, który będzie w tej sprawie orzekał, i ja mam tutaj wiele już wątpliwości, co do całej tej sprawy... - dodaje Jakubiak.Przypomnijmy, w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Wśród ofiar był prezydent Polski Lech Kaczyński wraz z małżonką.