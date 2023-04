Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie można dziś za darmo zbadać wzrok w Szczecinie. Okobus, czyli gabinet na kółkach zaparkuje przy ulicy Polickiej 51.

Chodzi o to, by zdiagnozować np. krótkowzroczność, astygmatyzm czy zeza. W środku można zbadać także poziom cukry we krwi.



Badania są bezpłatne, wystarczy przyjść chwilę wcześniej i się zapisać. Potrwają od godz. 10 do 16. Mogą z nich skorzystać zarówno dzieci, jak i dorośli.



Akcję organizuje Fundacja Neuca dla Zdrowia.