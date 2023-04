Krzysztof Baranowski. Fot. Jarosław Gaszyński

Kapitan Krzysztof Baranowski - w wieku 85 lat - chce po raz kolejny opłynąć Ziemię.

Przypomnijmy, był pierwszym Polakiem, który dokonał tego dwukrotnie. Tym razem ma dowodzić jachtem Świnoujście. To jednostka należąca do Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica ze Świnoujścia.



Pierwszy rejs Baranowski odbył w 1972 roku, zajął mu on 272 dni. Drugi w przeciwnym kierunku w 1999. Na razie nie podał daty startu trzeciego rejsu.