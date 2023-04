źródło: szczecin.policja.gov.pl

Pościgi ulicami miasta, zatrzymania niebezpiecznych przestępców i ciągłe szkolenie - tak wygląda praca szczecińskich wywiadowców.

Film prezentujący ich działania opublikowała Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Wszystko po to, by zachęcić do tej pracy.



Komenda poszukuje kandydatów na policjantów do najważniejszego referatu komendy. By dołączyć do wywiadowców, trzeba mieć ukończoną szkołę średnią lub studia. Taki policjant zarabia do prawie 5 tysięcy złotych netto. Kandydatów czekają między innymi testy

psychologiczne i sprawności fizycznej.



Chęć udziału w naborze trzeba zgłosić do Zespołu Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Szczecinie telefonicznie, pod numerem: 47 78 11 235 lub pocztą: e-mail: dobor@sc.policja.gov.pl.