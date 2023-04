źródło: pixabay.com/ Firmbee (domena publiczna)

Poszkodowanych zostało 5 osób. Szczecińska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku, poszkodowany w sumie stracili 10 tysięcy złotych - mówi Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.



- Podejrzany, uzyskując w sposób nieuprawniony dostęp do konta na portalu społecznościowym ustalonej osoby, nawiązał kontakt z pięcioma osobami, przysyłając prośbę o podanie kodu BLIK, za pośrednictwem którego dokonał przywłaszczenia należących do nich środków z rachunków bankowych na łączną kwotę 10 tys. zł - tłumaczy Macugowska-Kyszka.



21-latek nie był dotąd karany sądownie. Grozi mu teraz do 8 lat pozbawienia wolności.