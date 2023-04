Sprzedaż alkoholu do godz. 22? "Nie mówimy o prohibicji, tylko o planowanych zakupach"

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Promocja alkoholu i narkotyków stała się oczywistością, a o uzależnieniach mówi się w żartach, więc należy mówić o zakazie sprzedaży w nocy - podkreślał w "Rozmowach pod krawatem" Rafał Porzeziński, autor programu "Ocaleni" w Polskim Radiu i TVP.

Specjalistę od uzależnień, także założyciela fundacji "Ocaleni", pytaliśmy o dyskusję szczecińskich radnych, którzy zastanawiają się nad zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Zdaniem Porzezińskiego, to dobry pomysł.



- Mówienie o uzależnieniach stało się tematem raczej do lekkich żarcików. Promocja wielu zarówno substancji, jak i zachowań ryzykownych, jest czymś już oczywistym. Radni Szczecina bardzo słusznie zastanawiają się nad tym, po co ten towar ma być dostępny po godzinie 22. Nie mówimy o prohibicji, tylko o planowanych zakupach. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, kiedy zakup alkoholu miałby być tym, od czego zależy moje życie i bezpieczeństwo - mówi Porzeziński.



Terapeuta uzależnień zwracał uwagę, że alkohol w Polsce jest tani i łatwo dostępny - nawet na stacjach benzynowych. A alkoholizm jest chorobą "demokratyczną", która może dotknąć każdego a nie tylko stereotypowo postrzeganego człowieka z marginesu społecznego.