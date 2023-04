źródło: pixabay.com/ Schluesseldienst (domena publiczna)

Nie chciał wpuścić policjantów do mieszkania, później podawał się za inną osobę. To 28-latek ze Szczecina, który był poszukiwania do odbycia kary więzienia.

Za kratami miał spędzić 8 miesięcy. Funkcjonariusze o pomoc w wejściu do mieszkania poprosili strażaków. W środku zastali dwóch mężczyzn, jeden z nich był poszukiwany.



Jak się okazało, nie był to koniec kłopotów tej dwójki, bo policjanci w mieszkaniu znaleźli środki odurzające. Obaj mężczyźni zostali zatrzymali.