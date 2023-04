Około 2500 szczecinian stanie przed komisją wojskową [WIDEO, ZDJĘCIA]

W całej Polsce trwa kwalifikacja wojskowa. W województwie zachodniopomorskim przed komisjami lekarskimi musi się stawić ponad 10 tysięcy osób.

Szczecińską komisję przy ul. Firlika odwiedziliśmy z mikrofonem. To tam wszyscy przechodzą badania lekarskie.- Stawiłem się, bo tak trzeba, bo muszę. Nie planuję jakoś swoje kariery wojskowej dalej kontynuować. - Kwestie finansowe są na plus w wojsku. Czy jako praca, jako przyszłość, jako coś co bym chciał robić? Nie wiem, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy - mówią uczestnicy badań.- Kwalifikacja wojskowa przeznaczona jest do tego, żeby tych mężczyzn przebadać, nadać im kategorię zdrowia, przede wszystkim również przebadać ich psychologicznie oraz zaprowadzić ewidencję wojskową i wydać takiemu panu zaświadczenie - mówi major Samsel, szef wydziału, zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie.- Zwrócenie uwagi również na psychologiczny osób, które poddają się kwalifikacji. Nie tylko na ich stan fizyczny, ale też ich psychologiczne przygotowanie, jest ważną i dobrą decyzją - mówi Katarzyna Osiak, psycholog.W samym Szczecinie przed komisje lekarskie musi się stawić około 2500 osób.Kwalifikacje wojskowe potrwają do 21 lipca.