Świnoujście otrzymało 20 mln zł rekompensaty

Są dodatkowe pieniądze od Gaz-Systemu dla Świnoujścia. 20 milionów złotych dostanie miasto na inwestycje. To rekompensata za wydzielenie strefy ochronnej wokół terminala LNG.

W związku z decyzją wojewody zachodniopomorskiego o wydzieleniu strefy ochronnej, zamknięta została ul. Ku Morzu. Ta prowadzi m.in. do latarni morskiej i plaży.Za 20 milionów złotych mają powstać trzy kluczowe inwestycje, które ułatwią życie mieszkańcom i turystom. Pierwsza z nich, która ma rozpocząć się jeszcze przed tegorocznym sezonem, to utwardzenie drogi tymczasowej do plaży.Druga to remont przystani niedaleko latarni. Droga wodna będzie bowiem jednym ze sposobów, aby dotrzeć do zabytku.Z kolei trzecia inwestycja to budowa drogi wraz z chodnikami i ścieżką rowerową, która ma docelowo zastąpić ul. Ku Morzu. Na wytyczeniem tej trasy pracują m.in. przedstawiciele operatora i władze Świnoujścia.Operator terminala do kasy Świnoujścia odprowadza rocznie ponad 40 milionów złotych podatku od nieruchomości. W związku z rozbudową gazoportu, od przyszłego roku będzie to ponad 60 mln zł.Infrastruktura zapewnia Polsce 1/3 zapotrzebowania na gaz rocznie, poza tym w Świnoujściu odbierany jest też surowiec dla państw Europy Wschodniej.