Dzieci zasadziły tysiące sosen. Ten las będzie rósł 100 lat [ZDJĘCIA]

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej numer 3 w Gryfinie posadzili dziś 5000 sosen.

Wszystko odbyło się w ramach akcji Las Pełen Energii, zorganizowanej przez Polską Grupę Energetyczną - mówi Sylwester Chruszcz, dyrektor elektrowni Dolna Odra.- Od 23 lat przeprowadzamy tę bardzo proekologiczną i prospołeczną akcję. W ten sposób aktywizujemy nie tylko szkoły i uczniów, ale też leśników i lokalne społeczności. To jest naprawdę budujący projekt, w który się bardzo angażujemy - mówi Chruszcz.Do 2050 roku chcemy zwiększyć lesistość kraju do 33 procent. Dziś to 30% - mówi Arkadiusz Paleń z Nadleśnictwa Gryfino.- Rokrocznie sadzimy 80 hektarów lasu i 40 ha odnawiamy w sposób naturalny, czyli z nasion, które spadają z drzew. Ta lesistość wzrasta. Sama Puszcza Bukowa po wojnie zwiększyła się o 500 hektarów w wyniku zalesień - mówi Paleń.Dzieci sadziły las używając kosturów, sadzonki miały rok. - Najpierw trzeba zrobić dołek. Potem zasadzić i zaklepać. Lubię chodzić do lasu, jest tak fajnie i naturalnie.Las, który dziś zasadzono, będzie rósł około 100 lat.