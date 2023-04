Szkoła Podstawowa w Chojnie pokazuje swoje nowe oblicze [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nieużywane wcześniej poddasze w SP nr 1 w Chojnie zostało biblioteką, teren wokół szkoły odnowiono, a sam budynek został docieplony.

Remont szkoły był naprawdę pilnie potrzebny - mówi Barbara Rawecka, burmistrz gminy Chojna.



- Jak cztery lata temu weszliśmy na teren szkoły z panem zastępcą, to pamiętam te dziury w asfalcie. Było dużo błota, nie było części sportowej, a budynek szkoły wyglądał dosyć żałośnie - mówi Rawecka.



Zakończenie remontu zbiegło się w czasie z 60. rocznicą nadania szkole imienia Janusza Korczaka. To patron, który jest wzorem do naśladowania, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli - mówi dyrektor Wioletta Jesiołowska.



- Pewien skromny lekarz zainteresował się problemami dzieci. To właśnie ten publicysta, człowiek o wielu umiejętnościach, dokonał rzeczy zwyczajnej, a jednocześnie wielkiej. Zauważył dziecko. Ogromną zaletą starego doktora jest jego spuścizna literacka, a przede wszystkim wskazówki, jak wychowywać i kochać dziecko - mówi Jesiołowska.



Przebudowa szkoły w Chojnie kosztowała ponad 8,5 miliona złotych.