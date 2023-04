"Niedostępne..." pokazane w muzeum w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Joanna Maraszek. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zabytki związane z miastem i życiem mieszkańców można oglądać na czasowej wystawie.

"Na co dzień niedostępne", teraz ujrzały światło dzienne, a mowa o historycznych eksponatach w świnoujskim Muzeum Rybołówstwa Morskiego.



- Jest to wystawa eksponatów przekazywanych przez darczyńców. Najstarsze są ryciny przedstawiające ubiór Pomorzan, pochodzą z 1880 roku - mówi Małgorzata Płońska-Nagaba - To jest taki zbiór różnych rzeczy. Mamy rzeczy związane z rybołówstwem. Jest prasa z lat trzydziestych, czterdziestych.



Eksponaty nowej wystawy ukazują różne aspekty życia na wyspie. Od pracy w porcie po życie kulturalne, ale nie to jest ich największą atrakcją dodaje.



Przyznaje też, że pomysł wystawienia dotąd ukrytych w magazynie zabytków był strzałem w dziesiątkę.



Sala z pamiątkami szczególnie cieszy mieszkańców. - Bardzo dobry pomysł, żeby na wystawie umieścić rzeczy, które ludzie trzymają w domach, czasami gdzieś ukryte, schowane, zapomniane - mówią.



By zobaczyć ekspozycję, warto się pospieszyć. Ta będzie otwarta tylko do połowy maja.