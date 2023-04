Nowy dyrektor w szczecińskim IPN [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Został nim Krzysztof Męciński. Jednym z głównych celów jaki sobie postawił jest rozbiórka ostatnich sowieckich pomników, które zachowały się na Pomorzu Zachodnim.

- Chciałbym doprowadzić do tego, aby na terenie, na obszarze działania szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zostały zdemontowane wszystkie symbole sowieckiej dominacji. Uważam, że nie ma miejsca w przestrzeni publicznej na te propagandowe pomniki, upamiętnienia systemu komunistycznego, totalitarnego - powiedział K. Męciński.



Pierwszy pomnik sowiecki, jaki ma zostać usunięty z przestrzeni publicznej, to obelisk znajdujący się w szczecińskim Dąbiu.



Nominację dla Męcińskiego na dyrektora oddziału wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej.



- Co bardzo ważne to osoba związana i rodzinnie, i zawodowo ze Szczecinem, a więc człowiek stąd, ale także osoba, która ma szerokie doświadczenie zawodowe związane choćby z zarządzaniem kadrami. Od 2002 roku pan dyrektor Krzysztof Męciński był pracownikiem biura kadr Stoczni Szczecińskiej - podkreślił prezes Karol Nawrocki.