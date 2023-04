Wojewódzkie zawody musztry wojskowej rozstrzygnięte [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim zwycięzcą tegorocznego wojewódzkiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. Laureat tej rywalizacji będzie reprezentował nasz region w zawodach ogólnopolskich, które odbędą się w Zakopanem.

O tytuł najlepszej szkoły wojskowej w tej właśnie kategorii ubiegało się w sumie osiem placówek z naszego regionu - mówi pułkownik Zbigniew Adamczyk z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie.



- Jest to dla nich ogromne wydarzenie a zarazem też i promocja, z jednej strony wojskowości, pokazania, że my już dzisiaj mamy takie umiejętności, które będziemy mogli w przyszłości, jeżeli podejmą taka decyzję, wykorzystać je idąc do służby wojskowej - mówi pułkownik Adamczyk.



Tego typu rywalizacja, to doskonała forma promocji klas mundurowych - uważa Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska.



- Właśnie takie przedsięwzięcia jak pokaz musztry powoduje, że o takich klasach się mówi coraz więcej i zainteresowanie jest teraz coraz większe. Więcej osób zadaje pytania, składa podania do tych szkół w których funkcjonują takie klasy i oddziały - dodaje.



Drugie miejsce w dzisiejszych zawodach zdobył Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a trzecie Centrum Edukacji „Zdroje" w Szczecinie.