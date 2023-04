Lasy Państwowe zwiększyły powierzchnię leśną o 50 procent

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Celem jest prywatyzacja polskich lasów, to jest atak na kompetencje naszego kraju - oceniał w "Rozmowach pod krawatem" dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek, pytany o zakusy Unii Europejskiej, która dąży do przejęcia kontroli w tym obszarze.

Leśnik podkreślał, że jego instytucja prowadzi zrównoważoną gospodarkę - co oznacza też szeroko zakrojone sadzenie drzew, w oparciu o 10-letnie plany. Szelążek mówił też o pseudoekologach, którzy szerzą nieprawdziwe informacje na temat Lasów Państwowych.



- Przez ten okres działalności Lasów Państwowych zwiększyliśmy powierzchnię leśną o 50%, zasoby leśne na hektar zwiększyły się o 300 procent, a średni wiek drzewostanu wzrósł z 41 na 61 lat. I to są fakty. Natomiast cała ta narracja, która mówi, że ci leśnicy tylko rżną i wyżynają, to są piewcy cudu, który zachodzi w lasach. Jak można wycinać i dewastować las, a z drugiej strony zwiększyć go powierzchniowo o 50 procent - mówi dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.



Sejm w ubiegły piątek przyjął uchwałę o obronie polskich lasów, zobowiązującą rząd, aby "Rzeczpospolita Polska zachowała wyłączne prawo decydowania o lasach". Przeciw głosowali posłowie KO, Nowej Lewicy i Polski 2050.