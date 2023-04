Świnoujście walczy z pyłem

Tak jest na Warszowie. Jak informuje zastępca prezydenta miasta, Barbara Michalska duże zapylenie jest w okolicach portu. Zalega on na chodnikach i ulicach.

Władze miasta obwiniają o to firmę Bunge Polska, która przeładowuje swoje produkty w terminalu przy ul. Bunkrowej. To największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej przetwórca nasion.



Władze kurortu zwróciły się do firmy o to, by posprzątały okolicę i ograniczyły pylenie.



O kontrole w tej sprawie poprosiły Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.