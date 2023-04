Będzie chłodniej i wietrznie

Do Polski napływa chłodniejsza masa powietrza znad północy, która oprócz ochłodzenia przyniesie więcej opadów deszczu.

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik powiedział, że padać będzie w większości kraju.



- Największe opady deszczu prognozowane są na północnym wschodzie oraz na południowym zachodzie. Tam miejscami spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie, szczególnie w północnej połowie kraju, możliwe są burze - zapowiedział Ogrodnik.



Dodał, że dziś od południa zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydane dla północnych powiatów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. W tych regionach do wieczora prędkość wiatru może zbliżać się do 75 kilometrów na godzinę.



Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni nad morzem, przez 9-10 stopni na południowym zachodzie i zachodzie. Najbliższej nocy na zachodzie wystąpią słabe przymrozki.