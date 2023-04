Lasy polskie a niemieckie - kolosalna różnica. I to na plus

Niemieckie lasy wyglądają jakby wydarzyła się tam klęska. Jak po huraganach w Polsce - ocenił w "Rozmowie pod krawatem" dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Andrzej Szelążek.

Pytany o sytuację, w której wolą Brukseli tracimy kontrolę nad swoimi zasobami przytaczał wrażenia, gdy delegacja leśników z naszego kraju odwiedziła Hesję. Szelążek przypominał, że to jeden z najbardziej zalesionych landów w Niemczech.- Powiedziałem im wtedy, że wasze lasy, które macie objęte niemiecką gospodarką, wyglądają jak nasze po klęsce, która nas dotknęła na przełomie stycznia i lutego ubiegłego roku - powiedział dyr. Szelążek.W Niemczech widziałem suchy drzewostan i wytyczone między nim ścieżki - opisywał dalej Szelążek.- Oni mi powiedzieli, że im płacą za obserwację procesu. Ale we wrześniu przyjechali do naszej Regionalnej Dyrekcji. Przedstawiciel niemieckiego ministerstwa powiedział, że oni widzą, że polskie lasy wyprzedzają gospodarkę niemiecką o 30 lat - dodał.Dyrektor Lasów Państwowych w Szczecinie tłumaczył, że w Niemczech gospodarowanie jest trudniejsze, bo o i ile w Polsce niespełna 80 procent lasów należy do państwa, u naszego zachodniego sąsiada własność jest zdecydowanie bardziej rozdrobniona.