Ponad pół miliona podpisów ws. obrony polskich lasów [ZDJĘCIA]

30 tysięcy podpisów w naszym regionie zebrali przedstawiciele Solidarnej Polski pod obywatelskim projektem w obronie polskich lasów.

W całej Polsce udało się bardzo szybko zebrać pół miliona podpisów - mówił przed siedzibą Lasów Państwowych wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann. Obywatelski projekt ma uniemożliwić prywatyzację Lasów Państwowych, a także oddanie kompetencji w tym zakresie Unii Europejskiej.- Czym są w Polsce Lasy Państwowe, bo to 3% polskiego PKB. Ale to przecież cała gospodarka leśna. Blisko pół miliona miejsc pracy. Ale to w końcu 30 procent powierzchni państwa Polskiego i o to idzie tutaj walka - mówił Wagemann.Podpisy będą nadal zbierane - zapewniał Dariusz Matecki, przewodniczący Solidarnej Polski w regionie.- W ciągu siedmiu dni, z inicjatywy Solidarnej Polski, zebraliśmy pół miliona. I trzeba powiedzieć, że to jest początek, bo te podpisy złożyliśmy w najszybszym czasie, ale w dalszym ciągu są zbierane - mówił Matecki.Przemysł drzewny w Polsce to prawie 3 procent PKB i pół miliona pracowników.