Nowe pomysły ws. strefy Stare Miasto [ZDJĘCIA]

Zamiast Strefy Zamieszkania Stare Miasto, część ulic w centrum Szczecina ponownie wejdzie do Strefy Płatnego Parkowania.

Zmiany to efekt wyroku sądu administracyjnego, który uchylił uchwałę, w myśl której wyłączono wspomniane ulice z kategorii dróg gminnych. O nowej SPP radni będą dyskutować i głosować we wtorek na najbliższej sesji rady miasta. Z powodów proceduralnych, miałyby wejść w życie 1 lipca.Ci, którzy wykupili Kartę Stare Miasto ze zryczałtowaną opłatą, będą mogli ją oddać - na swój pisemny wniosek. Wtedy dostaną zwrot "w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu przysługiwania uprawnienia" - mówiła dzisiaj radnym wiceprezydent Anna Szotkowska.- W związku z tym, że zmienia się zakres tej oferowanej usługi dot. Karty Stare Miasto informujemy o możliwości zwrotu proporcjonalnie do tego okresu. Natomiast, jeżeli komuś ta zmiana zakresu, czyli wyłączenie części ulic z możliwości korzystania z tej karty nie przeszkadza, to nadal może z tej karty korzystać i parkować na pozostałych lokalizacjach - poinformowała Szotkowska.Jednocześnie miasto stoi na stanowisku, że nie należy się zwrot w ogóle wszystkich opłat pobranych na ulicach, których zmianę statusu uchylił sąd administracyjny. Urząd tłumaczy, że wyrok nie dotyczył uchwały wprowadzającej Strefę Zamieszkania Stare Miasto, która określała także stawki za parkowanie w jej obrębie.