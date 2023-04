Szczecinianie przeciwni przejęciu polskich lasów przez UE [WIDEO]

Kategoryczne nie! - mówią pytani przez naszego reportera mieszkańcy Szczecina w sprawie przejęcia polskich lasów przez Unię Europejską.

O zakusach w tej sprawie alarmuje nasz rząd. Dyskusję wywołała pozytywna opinia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego - co do zmiany traktatów, tak aby przenieść kompetencje gospodarki leśnej do Brukseli. Nieco wcześniej z kolei Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że organizacje ekologiczne powinny mieć większy udział w urządzaniu gospodarki leśnej.Zapytaliśmy szczecinian, czy Unia Europejska powinna zająć się polskimi lasami.- W żadnym wypadku. Nigdy w życiu. Po moim trupie. - Lasy to niech będą polskie, a nie Bruksela. To są ci sami durnie, tylko się przefarbowali. Taki wał. - Do Niemiec na grzyby bym jeździł? Będę strajkował. - Jedno już zrobili, chodzi o Puszczę Białowieską. Nie wolno wyciąć, robaki mają zjeść las. I co jest? Tysiące hektarów zżarły. - O to chodzi, przejąć kontrolę nad częścią państwa. Mnie się to zdecydowanie nie podoba. - Tusk, Komorowski, chcą sprzedać lasy, takiego wała - mówią mieszkańcy.Gospodarka leśna naszego kraju to 3% polskiego PKB, czyli dokładnie tyle, ile chcemy przeznaczyć niebawem na obronność.