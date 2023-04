Radzieckie pomniki muszą zniknąć - to stanowisko IPN. W regionie zostało ich jeszcze kilka

W naszym regionie jest jeszcze siedem pomników upamiętniających Armię Czerwoną.

Zgodnie z polskim prawem obiekty te powinny zostać usunięte.- Gdy IPN zaczął się zajmować tą sprawą mieliśmy ich ok. 60. W ciągu niecałego roku udało nam się zlikwidować w Polsce połowę. 30 takich pomników zostało usuniętych z przestrzeni publicznej; ja je nazywam "obiektami", bo pomnik nosi walor oddawania hołdu, a tu nie ma komu oddawać hołdu - mówi Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.Takie pomniki są jeszcze w Nowogardzie, Szczecinie Dąbiu, Międzyzdrojach i Golczewie.- Te obiekty propagandowe powinny zostać zlikwidowane, bowiem są one obiektami pogardy dla ofiar, a chwały dla sprawców. One nie opowiadają prawdziwej historii; są ahistoryczne, są wbrew powszechnej pamięci, są wyrazem szacunku dla tych, co mordowali, palili, gwałcili Polskę, zniewalali ją na kolejne dekady. Nie ma komu oddawać hołdu. Ich już dawno nie powinno być w przestrzeni publicznej - dodał.W Szczecinie usunięcie sowieckiego pomnika ze środka miasta po zmianach w 1989 roku zajęło 28 lat. Pomnik nosił nazwę Wdzięczności Armii Czerwonej.