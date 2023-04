45 mln zł na wielopoziomowy parking w Kołobrzegu. Są chętni na budowę

Wizualizacja projektu Miejsce w którym stanie wielopoziomowy parking. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Duże zainteresowanie budową wielopoziomowego parkingu w Kołobrzegu. To pierwsza miejska inwestycja parkingowa na taką skalę.

Coraz bliżej inwestycji wyczekiwanej przez kołobrzeskich kierowców. Do Urzędu Miasta zgłosiło się 9 firm, które chcą wybudować parking przy ulicy Kamiennej, na działce po dawnej bazie PKS. Ma on rozwiązać problem z miejscami parkingowymi w pobliżu centrum miasta.



Sama inwestycja została podzielona na dwa etapy: wewnętrzny, na którym będzie mogło zaparkować 330 samochodów i zewnętrzny z przeznaczeniem dla kilkunastu autokarów.



Michał Kujaczyński mówi, że dwie firmy złożyły ofertę na całość inwestycji, cztery planują wykonać jedynie część wewnętrzną, a trzy zainteresowane są jedynie najmniej skomplikowanym parkingiem zewnętrznym.



- Co ważne, wszystko mieszczą się w środkach, którymi dysponuje miasto. Jest to 42 miliony 400 tysięcy złotych brutto na budowę parkingu dla samochodów osobowych oraz 2,6 mln zł na budowę części zewnętrznej - mówi rzecznik kołobrzeskiego magistratu.



Parking powinien być gotowy w przyszłym roku. Inwestycja otrzymała 32 miliony złotych dofinansowania z rządowego programu Polski Ład.