W ogniu stracili wszystko. Pogorzelcy z Maciejewa wciąż potrzebują wsparcia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wszyscy poszkodowani w pożarze w Maciejewie mają zapewnione lokum. Przypomnijmy, wczoraj około godziny 15:00 doszło do pożaru budynku wielorodzinnego.

Poszkodowanych zostało 20 osób, wszyscy mają już mieszkania zastępcze - mówi Krystian Czynszak z Urzędu Gminy w Maszewie.- Zapewniliśmy lokale zastępcze dla dwóch rodzin, te osoby przebywają już więc w pomieszczeniach gminy, w miejscowościach Dębice i Rożnowo. Jedna rodzina we własnym zakresie znalazła sobie lokal zastępczy - tłumaczy Czynszak.Będziemy organizować zbiórkę dla pogorzelców - zapewnia Paweł Piesio, burmistrz Maszewa: - Rozmawiałem z osobami i organizacjami, m.in. z Caritasem, aby uruchomić jakąś zbiórkę. My już dzisiaj się organizujemy, aby uruchomić konto pomocnicze przy kontach gminnych.Na ten moment nie wiadomo, czy mieszkańcy będą mogli wrócić do budynku. Policja sprawdza przyczynę pożaru, nieoficjalnie mówi się o tym, że mogło dojść do zaprószenia ognia z pieca grzewczego.